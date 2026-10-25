L'edizione odierna de La Stampa riparte dall'immagine che arriva dopo la vittoria contro il Monza per 3-2: il gruppo di giocatori che canta e festeggia sotto la Curva Maratona. Un segnale dell'enorme lavoro svolto da Abate, sul campo, ma anche sulla creazione di un gruppo compatto. "E allora gli spalti vuoti della scorsa stagione causa sciopero per le troppe delusioni patite nella gestione Cairo, la contestazione alla squadra dopo la dolorosa eliminazione in Coppa Italia il 1° settembre e i dubbi dei tifosi dopo un avvio deficitario, sono stati spazzati con una vittoria e una prova da Toro", scrive La Stampa. Abate fin dal primo giorno ha cercato quello spirito per riaccendere l'entusiasmo e avvicinarsi ai tifosi, mantenendo la calma e lavorando per migliore. "Ora - aggiunge La Stampa - anche la classifica premia il lavoro fatto, con un affollato sesto posto virtuale, ma sono le emozioni vissute venerdì sera al Grande Torino a dare la vera soddisfazione all'ex terzino milanista".

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