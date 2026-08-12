"Il coraggio non gli è mai mancato e non gli sta mancando". Così apre l'edizione odierna de La Stampa riferendosi ad Ignazio Abate, che nonostante la giovane età, 39 anni, sta già affrontando con grande tenacia una realtà complicata da tecnico. "E per farlo vuole proporre un calcio tanto aggressivo quanto propositivo, con un 3-4-2-1 ad alta intensità, ma soprattutto valorizzando quei giovani che portano voglia, entusiasmo e freschezza". Contro la Carrarese, al debutto in Coppa Italia questo sabato, potrebbe confermare l'11 visto contro il Burnley e l'Avellino: "Quindi con 5 giocatori su 11 cresciuti nel vivaio e dall'età media di 23 anni, dove spicca il talento del 19enne Cacciamani e una speranza chiamata Luongo (classe 2008)". Un segnale per i giocatori, di cui Abate non guarda la carta d'identità e per conquistare i tifosi. "Il primo mese - prosegue La Stampa - di lavoro si chiude con le giuste sensazioni e Abate, che ha scelto di vivere in centro città a contatto con i tifosi, non vede l'ora di debuttare al Grande Torino dopo l'esperienza da giocatore nel 2008-09".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa