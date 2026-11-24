"Ismajli starà fuori un mese. Il Toro reinventa la difesa. Doppio infortunio per l'albanese: mano destra fratturata e lesione agli adduttori. Abate può riportare Coco al centro o cambiare tutto sfruttando Rodriguez a sinistra". L'edizione odierna de La Stampa apre le pagine dedicate al mondo granata con il responso definitivo degli esami strumentali sostenuti da Ardian Ismajli dopo il ko rimediato sabato sera al Maradona contro il Napoli. Il quotidiano ricostruisce la dinamica sfortunata dell'infortunio e i tempi di recupero di uno dei pilastri della squadra di Ignazio Abate, divenuto intoccabile dal 12 ottobre scorso dopo essere subentrato a Rodriguez nell'intervallo di Toro-Udinese: "Il difensore albanese ha riportato una distrazione di basso grado agli adduttori della coscia sinistra e anche la frattura della mano destra, che con tutta probabilità verrà operata, con uno stop potenziale di 25 giorni. L'ex Empoli si è fatto male probabilmente nella stessa azione in un contrasto con Hojlund e successiva caduta a terra, lasciando sguarnita la retroguardia proprio nell'azione del gol decisivo di McTominay. Vista la recidiva muscolare non si correranno rischi: il rientro è ipotizzabile per la sfida interna del 20 dicembre contro il Cagliari oppure direttamente nel 2027 contro il Venezia". In chiusura, riflettori puntati sulle soluzioni tattiche allo studio al Filadelfia per ridisegnare il pacchetto arretrato in vista della sfida di sabato contro la capolista Lazio: "La prima strada porta al ritorno al progetto estivo con Coco al centro della linea a tre affiancato dai braccetti Comuzzo e Comert. L'alternativa è invece il passaggio alla difesa a quattro con il pieno reintegro di Ricardo Rodriguez — scontata la punizione societaria per il caso Svizzera — nel ruolo basculante di centrale-terzino sinistro, mentre restano da monitorare giorno per giorno le condizioni di Belghali per l'infiammazione al ginocchio destro".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.