"In allarme per Rafik Belghali". Con questa frase breve, ma intensa, si apre l'edizione odierna de La Stampa. Il focus è tutto sull'esterno algerino, che durante l'allenamento con la sua nazionale ha rimediato un problema al ginocchio. Problema più grave del previsto, dal momento che Belghali non prenderà parte alla doppia sfida di qualificazione alla Coppa D'Africa contro il Togo, e anzi è già rientrato a Torino. "La federazione algerina ha parlato genericamente di un persistente dolore al ginocchio, tanto è bastato per alzare il livello di attenzione del Toro dopo il trauma contusivo rimediato dall'esterno a Frosinone al ginocchio destro". L'esito degli esami stabilirà quanto dovrà stare fermo Belghali, che proprio nel momento del bisogno potrebbe restare fuori dai giochi. "Il Toro non si sbilancia in previsioni, intanto al Filadelfia ha già aumentato il ritmo per il recupero di Fortini, indisponibile per pubalgia da quasi due mesi. E - conclude La Stampa - dovrà provare anche a sbloccare Aboukhlal, l'ultima carta da giocare a meno di soluzioni estreme".

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