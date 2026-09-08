Tra le pagine de La Stampa nell'edizione "Torino e Provincia" c'è un focus dedicato al nuovo acquisto del Toro Rafik Belghali. Il classe 2002 ha avuto un buon impatto in Fiorentina-Torino, fornendo l'assist per il gol del sorpasso firmato Ché Adams. Il quotidiano torinese scrive: "Se il buongiorno si vede dal mattino, allora il Torino può davvero sorridere e sperare: l'investimento più oneroso di questo mercato, visto che negli ultimi giorni di trattative il presidente Cairo ha autorizzato il ds Petrachi a spendere 6 milioni di euro per prenderlo subito a titolo definitivo, ha già dato i suoi frutti". Ma per l'esterno algerino-belga c'è una condizione da ritrovare per via del non aver mai giocato con i Verona al ritorno dalla spedizione dei Mondiali perché nella lista dei partenti. E Belghali si è presentato ieri e domenica al Filadelfia per recuperare il tempo perduto: "Così domenica e ieri si è presentato al Filadelfia, insieme agli altri giocatori arrivati nell'ultimo giorno di trattative come Bragança e Patterson, per lavorare durante i giorni di riposo concessi da Abate alla squadra".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.