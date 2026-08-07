Tra le pagine de La Stampa viene dedicato spazio alle parole di Urbano Cairo rilasciate al termine del primo giorno del "Memorial Mamma e Papà Cairo" a Quattordio: "Io voglio fare la mia migliore stagione – spiega il presidente dopo mesi di silenzio pubblico, al punto da non aver presentato ufficialmente neanche il nuovo allenatore - poi dopodiché magari vendo, per cui voglio che ci sia un ricordo bello. Così magari qualcuno dirà "Però Cairo non era così male alla fine"" - riporta il quotidiano. Il patron granata si è soffermato anche sulla questione vendita del club, come sottolinea il giornale: "«Qualcosa c'è – conferma -, ma non ho ricevuto offerte vere e proprie che sono vincolanti. Diciamo che c'è tanto possesso palla, ma ancora nessun tiro in porta. Lo ribadisco: se c'è qualcuno più bravo e ricco di me, sarò il suo primo tifoso se dovesse arrivare»".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.