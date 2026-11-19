È sempre tempo di pensare al mercato. Come si legge su La Stampa, Petrachi vuole un centravanti per il Toro: "Il primo nome della lista è quello di Francesco Camarda, 18enne centravanti che non sta trovando spazio nel Milan (solo 36 minuti giocati nelle 11 giornate di campionato) e sarebbe ben felice di ritrovare Ignazio Abate come allenatore. Il tecnico del Toro, infatti, ha avuto il merito di forgiarlo nella Primavera rossonera (41 presenze e 13 reti nel 2023/24) fino a convincere Pioli a farlo debuttare in Serie A il 25 novembre 2023 all'età record di 15 anni, 8 mesi e 15 giorni". Attenzione però: "Camarda, però, non è l'unico nome dei possibili obiettivi per il reparto offensivo. Gli scout granata stanno seguendo due attaccanti che si stanno mettendo in luce in campionati meno noti".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.