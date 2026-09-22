"L'anno scorso ha fatto in campionato gli stessi gol di Adams pur non essendo un attaccante (6), oggi è la carta più preziosa ancora da provare per cercare di dare un volto al Torino". Così apre l'edizione odierna de La Stampa, con un focus su Cesare Casadei. Il centrocampista granata fin qui ha giocato solo 70 minuti contro il Milan in campionato, restando fuori quattro gare successive a causa di un infortunio muscolare. Ora, grazie alla lunga sosta per le Nazionali, dove resterà a Torino per lavorare con Abate, può recuperare definitivamente la forma. "In una squadra che fa fatica a segnare, uno come Casadei potrebbe fare molto comodo per dare una direzione più stabile a questo inizio di campionato incostante, ancora da decifrare e calibrare". Il rebus principale, però, è sempre legato al ruolo del giocatore, una domanda a cui gli allenatori granata, che lo hanno allenato, non hanno ancora saputo rispondere. "Abate l'ha provato più avanti del solito, ma in un Toro che cerca la sua identità - conclude La Stampa - l'ex Chelsea può tornare utile anche in un cambio d'abito".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa