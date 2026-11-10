"Doveva restare un anno, gravato da un prestito con un diritto di riscatto monstre (15 milioni), è diventato il simbolo della continuità in un'epoca di grandi cambiamenti. Ha cominciato la sua quinta stagione - nessuno come lui - e non sarà neanche l'ultima. Infatti, il Torino eserciterà l'opzione unilaterale di prolungamento del contratto (in scadenza il prossimo giugno) fino al 2028, il primo passo per provare a legare a vita un giocatore che è nel pieno della maturità e l'anno prossimo compirà 30 anni". Queste sono le parole che La Stampa dedica a Nikola Vlasic, da anni uno dei punti fermi del Torino, prossimo al prolungamento di contratto. Il discorso si amplia sui contratti in scadenza di altri giocatori cardine del gruppo, ovvero Ardian Ismajli e Ché Adams: "Il più in dubbio è il Chè che rischia di salutare dopo tre anni. Il club sta cercando di aprire un tavolo di lavoro con il suo entourage, ma l'attaccante nonostante il feeling che si è instaurato anche con la piazza è tentato di tornare in Inghilterra".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.