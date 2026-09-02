"Senza punti in Serie A e ora fuori dalla Coppa Italia". Il sottotitolo de La Stampa è chiaro è deciso l'inizio di stagione da subito segnali di crisi. "Servirebbe Gino Bartali con il suo storico motto "L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare"" dice il quotidiano. Solo questa può essere l'analisi di un Torino senza una chiara identità uscito tra 7 mila fischi. Per La Stampa: "Non può essere una scusante il mercato che proprio negli ultimi giorni ha stravolto il Toro". Ma è proprio da quello che bisogna ripartire per rifare tutto: "Ora i granata ripartiranno dai volti nuovi". Nonostante il primo di questi, Perri, ieri abbia commesso un importante errore subito all'esordio.