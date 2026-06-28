Dal ritiro di Pinzolo agli obiettivi di Petrachi. Tra le pagine di La Stampa, viene dedicato un focus sulla stagione granata e tutte le novità in casa Torino. Siamo agli sgoccioli, il neo allenatore granata Ignazio Abate sta per partire con il ritiro che prenderà il via il 10 luglio. Il 12 luglio i tifosi accoglieranno la squadra al Filadelfia: "la prima uscita pubblica sarà proprio al Filadelfia, dove le porte verranno aperte ai tifosi tra due settimane esatte per un allenamento-battesimo. Quella del 12 luglio sarà una domenica speciale per il Toro, che prova a cambiare pagina dopo una stagione deludente e si affida ad una rivoluzione verde che parte dallo stesso allenatore". In attesa di capire quali saranno i colpi in entrata e i cambiamenti nella formazione di Abate, Petrachi è al lavoro per regalare all'ex tecnico delle Juve Stabia dei colpi da 90: "Il portiere sarà il primo nodo da sciogliere, con il bolognese Ravaglia in pole position, mentre serviranno almeno due difensori per un reparto da migliorare in tempi rapidi. Il ds è in trattativa col Benfica per Obrador".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.