Oltre i colori, oltre le barriere. Il calcio è quel tipo di sport capace di rompere le barriere che si vengono a creare. Il Torino ha varcato quella linea con una bella iniziativa presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Nessun calciatore, nessun allenatore: solo un gruppo di studenti Erasmus.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 14: General view of Stadio Olimpico Grande Torino during the Serie A match between Torino FC and AS Roma at Stadio Olimpico Grande Torino on September 14, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

A parlare di questo è l'edizione odierna della Stampa: "In queste settimane gli universitari hanno invaso Torino, nominata Erasmus Destination of the Year 2026", e hanno donato un aspetto ancora più internazionale ad una città che sta diventando una meta sempre più richiesta e che li ospiterà per i prossimi mesi. per cento di loro, il percorso in un'altra realtà, in alcuni casi lontana migliaia di chilometri da casa, è cominciato proprio con un tuffo nella storia granata. Con una visita provata nello stadio, che allora si chiamava Comunale prima di essere completamente rifatto in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006, che ha visto l'ultimo trionfo del Toro in campionato con lo scudetto del 1976".