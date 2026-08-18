"Dopo Perri, ora il ds Petrachi si concentra sul mercato in uscita". Tra le pagine de La Stampa, viene dedicato un focus sul calciomercato granata l Torino deve ricavare 20 milioni di euro dalle cessioni per far quadrare il bilancio e finanziare i prossimi colpi a due settimane dalla fine del mercato: "Aspetta Perri e suoi agenti per finire il lavoro, ma adesso deve vendere qualcuno, cioè incassare. Le cessioni da portare a termine non solo per liberare spazio, ma soprattutto per arrivare alla cifra che serve per ripianare il bilancio e ridare ossigeno alle casse granata, 20 milioni". Dopo aver perfezionato l'arrivo del portiere dal Leeds e aver piazzato 6 acquisti spendendo poco più di 6 milioni, il ds Gianluca Petrachi deve prima sfoltire la rosa per accontentare l'allenatore Ignazio Abate: "Così, sotto con lo sfoltimento della rosa prima di dare un nuovo impulso alle trattative, partendo da quei giocatori che possono garantire un certo guadagno senza indebolire il gruppo". In uscita ci sono soprattutto Njie e Gineitis, prodotti del settore giovanile, ma occhio anche a Pedersen e Aboukhlal: "sull'attaccante svedese i granata lavorano con il Red Bull Salisburgo per trovare la formula giusta. Sul secondo invece è tornato il Celtic Glasgow. L'Hull City ha messo sul piatto 5 milioni per Pedersen, il Torino ne vorrebbe il doppio e intanto guarda in Turchia, dove il Fenerbahce ha manifestato interesse per il terzino norvegese".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

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