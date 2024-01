La Stampa: “Il Toro cerca gol fuori casa, è l’ora di Sanabria e Zapata”

Sulle pagine del quotidiano La Stampa si analizzano i numeri dell'attacco del Torino che in trasferta non trova la via del gol da molto tempo. L'ultima rete dei granata lontano dall'Olimpico Grande Torino risale infatti a quella segnata da Ivan Ilic al 55' della sfida sul campo del Monza. Dopo di che la squadra di Ivan Juric non è riuscita a segnare nelle trasferte di Bologna, Frosinone, Firenze e Genova: un totale di 395 minuti senza riuscire a gonfiare la rete fuori casa. Questa sera a Cagliari i due attaccanti principali del Toro, Antonio Sanabria e Duvan Zapata sono chiamati ad invertire il trend interrompendo questo lunghissimo digiuno aiutando così la squadra a tornare a casa dalla Sardegna con dei preziosi punti per la classifica.