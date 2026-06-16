"Un ritorno al passato per costruire il futuro". Sono queste le prime parole sull'edizione odierna de La Stampa, che descrive la new entry in casa granata. Alessandro Gazzi infatti è stato scelto come nuovo team manager del Toro. Per l'ex centrocampista si tratta di un ritorno a dieci anni di distanza: "Ha giocato 104 partite e segnato 3 gol nel Torino più vero dell'era Cairo. Ma è stato soprattutto esempio di esempio di tenacia e dedizione, uno dei capolavori del Toro di Ventura nel quale ad emergere non erano solo le grandi firme - da Immobile a Quagliarella, da Maxi Lopez a Belotti -, ma anche gregari diventati indispensabili". La scelta di Gazzi, si legge sul quotidiano, è un chiaro intento di proteggere Ignazio Abate, alla sua prima vera esperienza in Serie A: "L'idea è quella di costruirgli attorno figure che possono proteggerla e farla crescere con calma. Perché conoscono già l'ambiente e sanno misurare anche le aspettative di una piazza che ha indetto lo sciopero del tifo per gli ultimi 4 mesi del campionato scorso".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa