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Andrea Novello
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"Cercasi mediano", queste le prime parole sull'edizione odierna de La Stampa. Il significato è chiaro: il Toro è alla ricerca di un centrocampista che sappia dare equilibrio e costruzione alla squadra di Abate. "L'intento del direttore sportivo Petrachi è trovare un regista basso, quello che si posiziona davanti alla retroguardia per smistare palloni, ma anche rubarli agli avversari". I due nomi in ballo sono quelli di Facundo Bernal e Sima Suso. "Si spiega così l'accelerazione del club verso Facundo Bernal, talento uruguaiano che ha le caratteristiche che vuole l'allenatore: alto, potente, rapido di gamba e di pensiero, il classico regista arretrato. Non è una strada semplice, ma Petrachi ci sta provando lo stesso a giocare una partita su un campo, quello sudamericano, che conosce bene". "L'alternativa - prosegue La Stampa - al mediano di Montevideo arriva invece dalla Serie B tedesca, dove Klaus Sima Suso nell'ultima stagione ha giocato nel Fortuna Dusseldorf. È un 2005 di origini gambiane alto 1.90 metri, anche lui centrocampista centrale".

La Stampa

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