Il Como è un avversario ricco, ostico e che incanta. La Stampa fotografa nitidamente i prossimi avversari del Torino, che nella sera del 27 ottobre sbarcano sotto la Mole: "I granata cercano una prova 'da grande', spinti da 20mila tifosi, contro una formazione che continua a incantare per il livello di gioco espresso e per il percorso che sta facendo in Champions, dove ha già battuto Lipsia e Manchester United con sonore goleade". Una squadra di bel calcio e che si sta facendo valere nel suo primo anno nell'olimpo d'Europa e che risveglia al Torino dei brutti ricordi: "Testa, pancia e cuore: il Toro darà tutto per continuare a sognare".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.