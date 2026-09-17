Tra le pagine de La Stampa nell'edizione "Torino e Provincia" c'è un focus dedicato alle parole dell'ex Toro Perr Schuurs. L'olandese torna a Torino con il NEC Nijmegen, la sua nuova squadra, dopo il calvario dell'infortunio durato 3 anni, ad affrontare la Juventus in Europa League. Il difensore ex Torino ha dichiarato: "Sono da sei mesi in Olanda ed è andato tutto più velocemente che nei tre anni trascorsi a curarmi in Italia. E dipende anche dal Nec, la società in cui gioco adesso, se tutto va per il meglio". Non nominando i granata, il giocatore pensa ora solo al presente: "Ora sono a Torino solo per giocare la partita, non penso ad altro. Ma so anche che sono diventato mentalmente più forte, certe esperienze non sono facili da vivere ma ti forgiano". Affermando di essere molto contento di essere tornato a Torino e che per lui è una gara speciale. Schuurs ha aggiunto: "Non solo perché sono tornato a Torino ma perché giocare in Europa League sarà una grande esperienza e una bella vetrina. Ho già sentito diversi ex compagni di squadra e alcuni componenti dello staff medico, ci vedremo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.