Dalla sosta nazionali il gruppo italiano di Mancini se ne esce piuttosto bene. Dopo il brutto passo falso contro il Belgio, gli Azzurri sono riusciti a portarsi a casa tre prestazioni soddisfacenti: due buone vittorie contro la Turchia e un pareggio di buon conto contro la Francia. Tra i convocati del ct figurava anche Rolando Mandragora, ma, come si ricorda La Stampa, il granata non è mai sceso in campo. L'importante per lui, oggi, è sapere di poter ricominciare: "L'ha fatto con la Nazionale, riabbracciata dopo cinque anni anche se per ora si è limitato a respirare l'aria: due panchine con Belgio e all'andata in Turchia, poi l'esclusione dalle convocazioni nelle ultime due giornate di Nations League. E l'ha fatto ancora meglio nel Torino con il gol all'esordio proprio contro la squadra che l'aveva appena scaricato".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.