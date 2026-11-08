"Il Toro paga il part-time di Adams: "Non possono giocare gli stessi". Lo scozzese gioca solo nella ripresa per fare posto a Kulenovic e il Lecce nel primo tempo non rischia nulla". L'edizione odierna de La Stampa mette al centro dell'analisi il pareggio per 1-1 tra Torino e Lecce all'Olimpico Grande Torino, con i granata che recriminano sulla gestione e sulle occasioni sprecate nel finale. Il quotidiano evidenzia il peso delle scelte tattiche di Ignazio Abate nell'avvio di gara: "La rinuncia iniziale a Ché Adams, partito a sorpresa dalla panchina per far spazio alla prima da titolare di un deludente Kulenovic, si è rivelata un boomerang per i granata. Lo scozzese, entrato nella ripresa, ha scosso la squadra colpendo un palo e sfiorando il gol in acrobazia, confermandosi imprescindibile in coppia con Simeone. Abate difende però la scelta: "Non possono giocare sempre gli stessi e in attacco a livello fisico eravamo calati. Devo gestire il gruppo e i piani gara: volevo tenere una punta pronta a spingere a gara in corso"". Un pomeriggio storto fin dall'inizio, con il fischio d'inizio ritardato di 16 minuti per rimescolare la linea di porta non riconosciuta dalla goal-line technology, conclusosi tra le recriminazioni per i due autogol di Gaspar e Bragança e per i ritardi nei cambi di Ilkhan e Casadei. "È un pareggio ma sembra una sconfitta. Il Toro si ritrova con 14 punti, gli stessi dell'anno scorso, ed esce ridimensionato da una gara che doveva vincere. Ora la sosta servirà per ricalibrare pensieri e recuperare gli infortunati".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.