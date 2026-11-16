"Toro, la regia è doppia. Certezza Bragança e torna Mandragora. Abate sfrutta la sosta per recuperare la sua mediana titolare. Il portoghese è già vicino a far attivare l'obbligo di riscatto". L'edizione odierna de La Stampa analizza la ripresa degli allenamenti al Filadelfia in vista della trasferta di Napoli, concentrandosi sulla ritrovata centralità del reparto nevralgico di Ignazio Abate. Il quotidiano mette in luce l'impatto immediato del centrocampista portoghese e le cifre dell'operazione di mercato che lo legheranno a titolo definitivo al club granata: "Arrivato in estate per 1 milione di prestito dopo essersi lasciato alle spalle lo Sporting Lisbona, Daniel Bragança ha conquistato subito la fiducia del mister grazie alla sua qualità tecnica e alla capacità di accendere la manovra. Il Toro può riscattarlo versando altri 2,5 milioni (più un milione di bonus legati ai risultati) e l'obbligo di acquisto è già vicino ad attivarsi: servono 15 presenze da almeno 45 minuti e il ventisettenne ne ha già collezionate 7 in due mesi, avviandosi a diventare tutto granata entro la fine del girone d'andata". In chiusura, riflettori puntati sulla ricomposizione della coppia titolare in mezzo al campo, vera chiave tattica per uscire dal momento difficile e riprendere a correre: "Dopo aver fatto piazza pulita delle vecchie zavorre estive come Ilic e Anjorin, oggi Abate dispone finalmente di due registi dello stesso livello. Con Rolando Mandragora pienamente recuperato dai problemi muscolari che lo hanno tenuto fuori nelle ultime tre gare (fruttate appena un punto), il tecnico potrà riaccendere il feeling tra l'ex viola e Bragança già al Maradona, potendo contare inoltre su risorse fresche come Fitz-Jim e Casadei".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.