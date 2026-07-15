"Dal divieto dei tifosi piemontesi alle sirene inglesi per Pedersen". Tra le pagine de La Stampa, viene dedicato un focus sul mercato granata in uscita e la notizia del divieto della presenza alle partite in ritiro dei tifosi granata. Dopo l'exploit al Mondiale e il gol contro il Senegal, Pedersen potrebbe coronare il sogno di giocare in Inghilterra: "ora il terzino granata vuole sbarcare in Premier. Merito di un'estate vissuta da protagonista nella squadra rivelazione del Mondiale, collezionando 4 presenze su 6 partite dei norvegesi con 235 minuti totali, ma anche di un percorso di crescita nel Toro che l'ha trasformato da brutto anatroccolo a cigno". Sul giocatore sembra sia piombato il Fulham di Arbeloa: "il Fulham ha già fatto qualche sondaggio perché sta cercando un esterno destro e il club di Cairo è pronto a incassare una ricca cifra." Inoltre, il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza di Trento ha deciso di confermare il divieto di trasferta ai tifosi granata residenti in Piemonte per le tre amichevoli in Val Rendena: "La lunga trattativa per ottenere una deroga alla decisione del Viminale, dopo gli incidenti nell'ultimo derby allo stadio Grande Torino, è stata bocciata definitivamente. Nessun residente in Piemonte potrà essere presente nelle partite contro il Pinzolo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

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