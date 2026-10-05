"La ricostruzione secondo Abate: "Voglio un Toro coraggioso e aggressivo". Il tecnico sfrutta la sosta per lavorare sull'identità del gruppo: "Sapevo che serviva tempo". L'edizione odierna de La Stampa mette in primo piano la ricetta di Ignazio Abate per trascinare i granata fuori da un avvio di stagione complicato, caratterizzato dai quattro punti in classifica e dall'eliminazione in Coppa Italia per mano del Monza. Il quotidiano analizza il lavoro profondo condotto al Filadelfia in vista del match contro l'Udinese, focalizzato soprattutto sulla testa dei calciatori: "In attesa del rientro dei tredici nazionali ancora impegnati in giro per il mondo, l'allenatore ha scavato nella mentalità granata. Prima di toccare l'assetto tattico, passando dalla difesa a tre alla linea a quattro, Abate punta a plasmare una squadra intensa, umile e affamata, capace di dominare il gioco ma anche di compattarsi dietro la linea della palla quando la partita lo richiede". Una sfida stimolante che il tecnico ha abbracciato con entusiasmo fin dal primo giorno, inviando un segnale chiaro anche alla società: "Ai microfoni di Sky Sport, Abate ha ribadito come la piazza di Torino gli garantisca la giusta adrenalina per dare il massimo. Consapevole delle aspettative espresse dal patron Urbano Cairo, l'ex terzino chiede pazienza e continuità per completare una trasformazione profonda, facendo leva sulla passione e sulla tradizione di un ambiente pronto a spingere il Toro verso il riscatto".

Ampio spazio viene dedicato anche al momento delicato di Duvan Zapata, chiamato ad una vera e propria prova della verità dopo una lunga serie di guai fisici che ne hanno condizionato le ultime stagioni: "Zapata, ultimo sprint. Nel mirino del Toro ora c'è Mikolajewski. Il colombiano ha collezionato appena 14 minuti in questo avvio di stagione e non segna da sette mesi. Se il suo recupero atletico non dovesse offrire le garanzie sperate, la società potrebbe intervenire a gennaio sul mercato, posando gli occhi sul ventenne polacco di proprietà del Parma". In attesa del miglior Zapata, l'attacco granata continua ad aggrapparsi all'impatto di Kulenovic, già decisivo a Bologna. Infine, il quotidiano riporta le dichiarazioni rilasciate dal presidente Urbano Cairo al Festival dello Sport di Trento, tra passione imprenditoriale e il rapporto con l'ambiente torinese: "'Stare nel calcio mi piace, un po' meno quando mi contestano'. Il patron ha ripercorso gli esordi della sua avventura alla guida del club, sottolineando il grande impegno profuso negli anni e la volontà di continuare a fissare nuovi traguardi aziendali e sportivi".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.