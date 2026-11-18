Tra le pagine de La Stampa oggi si può trovare un approfodimento su Lucas Perri e un'intervista a Leo Junior, ex centrocampista granata, sul portiere brasiliano. Così esordisce il quotidiano: "Ha scelto la Serie A e il Toro per tornare protagonista e in due mesi e mezzo si è preso anche il Brasile. È il momento di Lucas Perri che a Singapore ha centrato il sogno di ogni bambino: l'esordio in nazionale". Con il suo debutto con la Selecao, Perri ha scritto un momento storico sia a livello personale che per il Toro: "Il portiere ha scritto una pagina indelebile anche per il Torino: un granata con la Seleção mancava da 36 anni. L'ultimo è stato Muller, attaccante di talento ma incostante che nel 1990 ha giocato i Mondiali in Italia". L'ex Leeds è diventato infatti il terzo giocatore granata a vestire la casacca della nazionale brasiliana. Su di lui si è espresso così Leo Junior, storico giocatore brasiliano del Toro e primo granata ad essere stato convocato dalla selezione verdeoro: "È un grosso piacere ritrovare uno del Toro in nazionale, anche se con Singapore non era certo la partita giusta per giudicarlo". L'ex centrocampista del Torino ha quindi continuato: "Aspettiamo squadre che abbiano altri valori, ma Lucas è un portiere in crescita ed è tenuto in considerazione da Taffarel, il nostro preparatore"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.