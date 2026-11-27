"Toro, prove di difesa a 4. Ma Belghali rischia. I granata domani ospitano la Lazio: Abate cerca nuove soluzioni dopo il ko di Ismajli e sulla fascia destra l'algerino è in dubbio". L'edizione odierna de La Stampa apre le pagine dedicate ai granata analizzando gli esperimenti tattici condotti in settimana al Filadelfia per ridisegnare la squadra in vista del big match contro la capolista. Il quotidiano spiega come l'assenza per circa 25 giorni del centrale albanese spinga Ignazio Abate a rispolverare il 4-4-2 già visto contro l'Udinese, con Coco e Comuzzo uniche certezze al centro e l'incognita legata all'infiammazione al ginocchio destro dell'esterno algerino: "Continuare con tre centrali può rappresentare un rischio senza Ismajli, nonostante la disponibilità di Comert e del reintegrato Rodriguez. Se Belghali dovesse essere risparmiato, nella difesa a quattro potrebbe rivedersi Patterson a destra con Oristanio più avanzato, altrimenti resta aperto il ballottaggio tra Aboukhlal e Fortini, mentre a sinistra Cacciamani cerca ancora il primo gol". Inoltre, spazio ad un'intervista esclusiva a Massimo Ambrosini, ex capitano di Abate e Gattuso ai tempi del Milan, alla vigilia del loro primo incrocio in panchina: "Abate e Gattuso si assomigliano: uniti da coraggio e scappellotti. Ignazio era propositivo ma anche un buon incassatore, sia sul piano dialettico che fisico, e oggi vedo un gruppo unito che lo segue anche se al Toro serve ancora stabilità".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.