Andrea Luongo è finito sotto i riflettori per ragioni decisamente negative al termine dell’ultima gara di Coppa Italia, quando è stato tra i protagonisti della rissa scoppiata in campo. Un episodio grave, che lascia amarezza e avrà conseguenze pesanti sul piano disciplinare con una maxi squalifica. Su un fronte completamente diverso, però, il giovane calciatore ha incassato un attestato di stima di grande prestigio. Il suo talento ha infatti ricevuto la benedizione di Arsène Wenger. Come scrive La Stampa: "Garantisce Arsene Wenger, uno dei migliori ricercatori di gioielli della storia nonché leggendario tecnico dell'Arsenal. Un buon modo anche per consolare questo 18enne, visto che il giovane centrocampista è passato da un'estate da protagonista in prima squadra ad una maxi squalifica in Primavera (fino al 7 dicembre) per una rissa a fine partita nella sfida di Coppa Italia".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.