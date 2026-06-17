L'edizione odierna de La Stampa apre con la questione legata alla porta del Toro per la prossima stagione, con Israel che dovrebbe partire e Paleari che dovrebbe restare come secondo portiere. "Il Toro cerca l'accordo con lo Spezia per il giovane Mascardi, portiere anche dell'Under 21 e rilancia con il Lecce su Falcone". Per arrivare all'estremo difensore salentino ci sono anche alcune contropartite tecniche che il Toro starebbe valutando di proporre per limare il prezzo si legge sul quotidiano: "I granata ne hanno diversi da piazzare, soprattutto del gruppo dei centrocampisti: Anjorin è uno di questi, ma anche Ilkhan può essere ceduto in caso di buone offerte. Al Lecce però piace Njie. L'esterno d'attacco può essere la chiave per arrivare a Falcone, anche se Abate vorrebbe prima valutarlo in ritiro. La proposta è un contratto di tre anni, ma Bologna e Fiorentina sono concorrenti da tenere d'occhio".

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