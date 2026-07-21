Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi
Il recap dell'allenamento di oggi: ecco cosa chiede Abate (VIDEO)
Oristanio ruba la scena su La Stampa. Il trequartista si è presentato a Pinzolo e ha espresso belle parole per Andrea Luongo: "Ci conoscevamo già. È molto talentuoso e può togliersi grandi soddisfazioni". In carriera, l'ex Parma ha giocato anche in Olanda e ha ricordato con piacere l'esperienza all'estero: "È stata un'esperienza formativa, ti fa crescere e la consiglio ai giovani italiani: fuori c'è un bel mondo e a me è servito per tornare più preparato". Oristanio ha parlato anche in generale del ritiro di Abate: "Ogni ritiro è duro, ma questo è l'obiettivo: lavorare e fare fatica. Stiamo sostenendo intensi allenamenti fisici, ma la mente deve essere sempre attiva per applicare le sue idee".
Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA