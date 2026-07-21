Oristanio ruba la scena su La Stampa. Il trequartista si è presentato a Pinzolo e ha espresso belle parole per Andrea Luongo: "Ci conoscevamo già. È molto talentuoso e può togliersi grandi soddisfazioni". In carriera, l'ex Parma ha giocato anche in Olanda e ha ricordato con piacere l'esperienza all'estero: "È stata un'esperienza formativa, ti fa crescere e la consiglio ai giovani italiani: fuori c'è un bel mondo e a me è servito per tornare più preparato". Oristanio ha parlato anche in generale del ritiro di Abate: "Ogni ritiro è duro, ma questo è l'obiettivo: lavorare e fare fatica. Stiamo sostenendo intensi allenamenti fisici, ma la mente deve essere sempre attiva per applicare le sue idee".

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