La Stampa: “Paro il vice-tecnico più invidiato d’Italia: il Toro è ancora suo”

L'edizione odierna de La Stampa si concentra sulla panchina del Torino in vista del match contro il Frosinone. Con la squalifica di Juric a dirigere la squadra ci sarà Paro. A seguire le parole del quotidiano: "Poche parole tanti fatti: spazio a Matteo Paro. La scuola di Juric non rappresenta solo una rampa di lancio per i giovani, ma è anche una palestra per i suoi collaboratori. Il corso con il tecnico croato da cinque anni è un’esclusiva dell’ex calciatore piemontese cresciuto nelle giovanili della Juventus, ma che sta legando al Torino la fase più importante della sua crescita professionale da allenatore".