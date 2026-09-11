Sulle colonne de La Stampa nell'edizione "Torino e Provincia" oggi è presente un approfondimento su Lucas Perri, in vista della gara di lunedì 14 settembre contro la Roma. Il quotidiano scrive: "È facile fare brutte figure quando si ricopre un ruolo che non perdona nulla. Ma è ancora più facile cadere nel buco nero dell'ansia se non si dimentica l'errore". il portiere brasiliano correva questo rischio, dopo l'imprecisione con il Monza, con il pallone passatogli sotto le gambe nel gol di Dany Mota e l'errore di Firenze. Ma ha compiuto anche parate decisive, contribuendo alla prima vittoria in Serie A di marca granata. Un Perri "Che ha pagato lo scotto anche di tanti mesi d'inattività al Leeds (dove a gennaio aveva perso il posto a favore di Darlow, l'attuale secondo del Manchester United) che gli hanno tolto un po' di sicurezza. Ma non è crollato." - il giornale prosegue - "Ha aspettato il Torino per più di un mese, rifiutando altre destinazioni come l'Olympique Marsiglia, adesso tocca al Torino aspettare un giocatore fortemente voluto come titolare anche per proteggere un prospetto giovane e in rampa di lancio, Mascardi". E ora all'orizzonte c'è la Roma: "Vuole svoltare e la Roma in arrivo lunedì al Grande Torino è l'esame giusto per capire l'essenza di un giocatore ancora giovane per essere un portiere - ha 28 anni - e che ha voluto il nostro campionato".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.