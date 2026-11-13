Sulle colonne dell'edizione "Torino e Provincia" de La Stampa si può trovare un approfondimento dedicato a Lucas Perri e alla chiamata ricevuta dal Brasile. Il portiere fa parte dei convocati di Carlo Ancelotti e "Dei 15 coinvolti, Perri è il giocatore di Abate forse più atteso da questo doppio turno di impegni internazionali, la novità della porta granata che pochi mesi dopo è diventata anche una delle novità dell'esperto tecnico di Reggiolo" - scrive il quotidiano. All'ombra della Mole Perri finora ha avuto un inizio a due facce: ha mostrato le sue qualità tra i pali, ma anche i difetti su cui deve ancora lavorare. Ma intanto l'ex Leeds si prepara al suo esordio in verdeoro, che potrebbe avvenire nel match contro Singapore: "Adesso può sfruttare anche le lezioni di Claudio Taffarel, il preparatore dei portieri di Ancelotti che è stato una colonna del Brasile e vanta anche un lungo passato in Serie A con il Parma. Ma nell'aria c'è anche un possibile, probabile esordio: carica supplementare prima di tornare in Italia, lo aspettano altre prove dure, le sfide con Napoli e Lazio".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.