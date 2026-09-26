"Avvio tra alti e bassi, ora pausa utile per recuperare la forma. Arrivato in prestito: sa che il futuro granata è da conquistare". L'edizione odierna de La Stampa mette al centro del suo approfondimento il portiere brasiliano Lucas Perri, impegnato in un intenso lavoro di inserimento e recupero della forma ideale durante la sosta del campionato per scacciare i dubbi sollevati dal suo avvio altalenante. Il quotidiano analizza la complessa situazione dell'estremo difensore ventottenne, catapultato da titolare dopo mesi di scarso impiego in Inghilterra col Leeds: "Per il classe '97 la lunga pausa cade al momento opportuno per raccogliere le idee dopo quattro gare disputate in diciannove giorni, caratterizzate da grandi parate ma anche da qualche errore grossolano. Al Filadelfia può contare su due maestri del ruolo come il preparatore Stefano Del Corno e Paolo Di Sarno, specialista dell'ambiente granata che in passato ha guidato profili del calibro di Hart, Sirigu e Milinkovic-Savic". La società e mister Ignazio Abate hanno confermato pieno sostegno e protezione nei suoi confronti di fronte alle prime critiche della piazza: "Il tecnico è stato perentorio nel difendere il suo portiere invitando a fare a lui le critiche e chiedendo tempo per un ragazzo arrivato da poco e condizionato da un problema fisico patito prima del trasferimento. Già a Bologna si sono visti segnali di stabilità con l'interruzione della serie di incertezze". L'obiettivo a lungo termine guarda già al futuro e alla permanenza a Torino: "Nonostante la cifra del riscatto sia impegnativa (14 milioni di euro), Perri dimostra di voler mettere radici: ha iniziato a frequentare corsi intensivi di italiano e ha trovato casa in precollina, determinato a sfruttare le tre settimane di sosta per integrarsi al meglio nel progetto granata".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.