"I meriti dello storico dirigente sono evidenti dietro il decollo della squadra di Abate. Non solo per come ha fatto piazza pulita nello spogliatoio dopo l'ultima stagione, in cui era subentrato a dicembre per salvare il salvabile dopo la disperata chiamata di Cairo, ma anche per come ha saputo rivoluzionare in estate il Toro con un mercato oculato e intelligente, attendendo con fiducia che tutti i tasselli andassero al loro posto negli ultimi tre giorni di trattative" con queste parole, La Stampa scrive di Petrachi, adesso che sul tavolo del Torino sembra finalmente esserci un progetto. La strada non sarà facile, e sicuramente ci saranno dei blocchi e delle difficoltà, ma è chiaro che l'obiettivo è di valorizzare la squadra. Domani sera ci sarà uno dei testi più difficili del campionato: il Como di Fabregas.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.