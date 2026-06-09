L'edizione odierna de La Stampa si apre con la notizia del giorno in casa granata: la scelta del nuovo allenatore, che sarà Ignazio Abate, con cui manca solo l'ufficialità. La scelta di Abate è significativa per il percorso che il Toro vuole intraprendere: "Se la rivoluzione di idee si vede dal principio, l'inizio è indicativo per una società che vuole cambiare pelle con una potente cura di freschezza. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, con i suoi 39 anni è il più giovane dei tempi moderni". Sfumato Aquilani il Toro ha virato su Abate: "Arriva nel momento più importante per una società che deve rilanciarsi dopo anni di mancata crescita. Il Torino ha deciso di farlo sposando la linea verde e in questo senso la scelta dell'ex guida della Juve Stabia è già lo spot migliore". Sullo stile di gioco e sul carattere di Abate: "La sua peculiarità è un calcio che ne rispecchia la carta d'identità, con un gioco di grande energia e di pressione sugli esterni. Ma anche la capacità di interagire con i giovani. Nella Juve Stabia ha tra gli altri lanciato il talento granata di 18 anni Cacciamani, fresco di convocazione in Nazionale, che ritroverà in granata. L'unico elemento di continuità con il passato è il modulo: ripartirà dal 3-5-2"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.