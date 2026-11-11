Se il Torino, fino ad oggi, non l'ha ritenuto ancora pronto per tornare in campo dopo l'infortunio, per la nazionale Svizzera Ricardo Rodriguez è invece un giocatore arruolabile e in grado di scendere in campo. Tanto è vero che ora può puntare alle 150 presenze, come sottolineato su La Stampa: "La voglia di riprendere ha prevalso sulla prudenza. Ma se ogni lasciata è persa - tanto più per un giocatore di 34 anni - in questo caso vale ancora di più: il record di presenze con la sua nazionale. Uno stimolo tanto mica nascosto da parte di Rodriguez, nato a Zurigo da padre spagnolo e mamma cilena, che da quando a 19 anni ha indossato per la prima volta la maglia della Svizzera non l'ha più tolta. Nella sua collezione, 4 Mondiali e 3 Europei giocati e un cammino che l'ha portato ad un passo dal diventare il giocatore rossocrociato più utilizzato di sempre". Abate però perde un altro giocatore con la squadra già piena di assenti.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.