"A mani vuote. Il muro del Toro crolla in 2'. Abate: 'Serve più maturità'". L'edizione odierna de La Stampa apre le pagine dedicate ai granata analizzando l'amara sconfitta interna per 2-1 contro l'imbattuta capolista Lazio, settimo ko in tredici giornate e appena un punto nelle ultime cinque gare, nonostante una delle migliori prestazioni stagionali della squadra di Ignazio Abate. Il quotidiano ricostruisce il blackout di 123 secondi alla fine del primo tempo — firmato dai danesi Provstgaard al 42' su angolo di Zaccagni e Isaksen al 44' su filtrante ancora del numero dieci biancoceleste — che ha vanificato l'ottimo avvio e la generosa ripresa coronata dal gol di Ché Adams: "'Spero che ci dia consapevolezza perché abbiamo giocato a viso aperto contro una grande squadra: c'è amarezza per il risultato, ma vedo la luce in fondo al tunnel', ha dichiarato Abate, che si è inventato Gineitis terzino sinistro nella difesa a quattro rispolverata per l'occasione, ha rilanciato Casadei e nel finale ha ritrovato anche Pellegri a quasi un anno dalla rottura del crociato". In chiusura, riflettori puntati sul caso Rodriguez — nuovamente escluso dai convocati dopo la rottura disciplinare legata alla Nazionale svizzera — e sulle parole del presidente Urbano Cairo, contestato dai tifosi prima e dopo il match: "'Su Rodriguez è una decisione che spetta alla società, sono già stato chiaro', ha tagliato corto il tecnico preoccupato anche per il fastidio accusato da Cacciamani verso la trasferta di Genova, mentre Cairo ribadisce la fiducia nel progetto: 'Ho visto un bel Toro ed è un peccato: male la sconfitta, ma la prestazione è stata importante e sono convinto che le cose possano migliorare'".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.