Simeone è protagonista tra le pagine di La Stampa. La notizia è che l'argentino proseguirà il proprio percorso per il Torino: Abate ha la sua punta: "Se il mercato senza plusvalenze farà fatica a decollare, in questa fase l'obiettivo del Torino è resistere alla fuga dei gioielli, tra chi sogna un futuro migliore e chi ha nostalgia di casa". Il Cholito non ha mai nascosto la volontà di tornare in Argentina, al River Plate, ma questa sua volontà per adesso pare rimandata. Oggi, c'è il Toro: "Il Cholito oltre ad essere un uomo di cuore e sentimenti, è anche uno di parola. E a meno di clamorosi cambi di scena a questo punto resterà al Toro, come c'è scritto nel contratto valido fino al 2028. Ma soprattutto come ha ribadito, tramite gli agenti che lo rappresentano, all'incontro chiarificatore con il presidente Urbano Cairo". Intanto, il club è attivo anche per rafforzare i reparti difensivi della propria rosa. Servono sicuramente un difensore e un portiere: "Il cerchio si è stretto su Federico Ravaglia e Wladimiro Falcone: a meno di sorprese, sarà uno dei due a vestirsi di granata" il portiere del Bologna è in pole: " Il primo è diventato di moda dopo le resistenze del Lecce e nelle ultime ore i dialoghi tra le parti si sono fatti incessanti per trovare un punto di incontro. Il Torino punta sulla volontà del classe 1999 di trovare un posto da titolare".

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