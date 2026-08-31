"Sarà una corsa contro il tempo". Così apre l'edizione odierna de La Stampa sul mercato del Toro, che a due giorni dalla fine è ancora tutt'altro che terminato. In casa granata urgono rinforzi e la sconfitta contro il Sassuolo ne è la prova: "Il vertice nello spogliatoio di Reggio Emilia, subito dopo la sconfitta con il Sassuolo di sabato sera, ha smosso le acque e convinto il presidente Urbano Cairo a investire i soldi incassati dalle cessioni di Pedersen e Njie". In attesa dei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Monza dell'ex Juric di domani sera, il Toro si avvicina al sostituto di Pedersen: "Il primo rinforzo sarà l'algerino Rafik Belghali, reduce dal Mondiale (dove ha giocato 4 partite e segnato un gol all'Austria) e desideroso di trovare una nuova squadra dopo la retrocessione in Serie B con il Verona che l'aveva preso un anno fa dal Malines". A centrocampo la corsa è a due con il Toro che ha già in mano Braganca dello Sporting, ma vuole capire se può andare in porto l'operazione con la Fiorentina per il ritorno di Mandragora. "Il ritorno di fiamma per Mandragora potrebbe non essere l'ultimo di un Toro che pensa di riprendere Ricardo Rodriguez per coprire il buco a sinistra nella difesa di Abate".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa