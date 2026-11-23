"Toro, tutti i dolori del giovane Abate: serve coraggio per uscire dalla crisi. Il tecnico chiamato a rialzare la squadra: sabato con la capolista Lazio si gioca la grande chance". L'edizione odierna de La Stampa analizza il momento delicato attraversato dai granata, scivolati al tredicesimo posto con appena un punto raccolto nelle ultime quattro giornate dopo il brillante filotto di tre vittorie consecutive ad ottobre. Il quotidiano mette in evidenza le difficoltà di costruzione del gioco (soltanto 15 gol segnati in 12 giornate) e le scelte tattiche di un allenatore al debutto in Serie A chiamato ora a invertire la rotta contro la capolista Lazio guidata da Gennaro Gattuso, in passato cercato dallo stesso Cairo: "Tra errori banali, baricentro basso e poca lucidità negli ultimi 25 metri, Abate paga lo scotto del noviziato e l'abbandono del 3-4-2-1 estivo per il più prudente 3-5-2. Servirà il contributo dei senatori come Simeone, Adams e Vlasic e la stessa determinazione mostrata da Lucas Perri, capace di riscattarsi dopo un avvio difficile fino a fare la differenza al Maradona". Inoltre, emerge invece un importante retroscena disciplinare legato all'esclusione di Ricardo Rodriguez dalla trasferta partenopea: "Il Toro punisce Rodriguez: una lezione per lo spogliatoio. Il difensore svizzero non è rimasto a Torino per problemi fisici, bensì per scelta della società dopo non aver mantenuto la promessa di curarsi al Filadelfia durante la sosta. Pur reduce da una lesione tendinea, Rodriguez ha preferito rispondere alla chiamata della Svizzera per tagliare il traguardo delle 150 presenze contro la Scozia, scatenando il confronto con il ds Petrachi e lo stop punitivo. Scontata la sanzione, lo svizzero tornerà ora utile sabato contro la Lazio vista la contemporanea emergenza in difesa per i guai fisici di Ismajli e Belghali".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.