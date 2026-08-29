La Stampa si concentra sulla doppia partita che attende il Torino, oggi in campo contro il Sassuolo e contemporaneamente impegnato negli ultimi giorni di mercato. Abate spera che la trasferta possa rappresentare "una piccola oasi di pace dopo il tourbillon di questi giorni per le trattative che coinvolgono la sua squadra". Il tecnico non nasconde le necessità della rosa: "Mi aspetto degli innesti. So che il club sta lavorando 24 ore al giorno per migliorare la qualità della rosa". Secondo il quotidiano, il Toro deve ancora trovare "almeno un centrale mancino, un esterno e un centrocampista", mentre per Njie si fa avanti la Fiorentina, con Cairo che chiede 20 milioni.

L'edizione torinese si sofferma invece sull'incrocio tra Abate e Alberto Aquilani, amici ed ex compagni al Milan e in Nazionale. "Alberto lo stimo come allenatore e amico, ma sono felice dove sono e spero di metterlo in difficoltà", le parole del tecnico granata, che aggiunge: "Abbiamo fatto tante volte le vacanze insieme. Ci sentiamo spesso però non nelle ultime settimane".

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