"Strano, ma vero". Con questa affermazione si apre l'edizione odierna de La Stampa. Il riferimento è al punto che separa Napoli e Torino, che questa sera si affronteranno alle 20:45 al Maradona, in classifica. "Se il 10° posto è ormai una consuetudine per i granata, che da anni vivono in questa specie di limbo, la musica cambia per gli azzurri abituati a giocare la Champions e soprattutto a vincere gli scudetti". Il Napoli arriva alla gara in un clima tutt'altro che sereno, sotto la contestazione della tifoseria per un avvio deludente e senza la consueta conferenza della vigilia da parte di Max Allegri. I granata hanno meno pressione, ma sono comunque reduci da un periodo con più ombre che luci. "Abate deve dosare le forze, visto che i suoi nazionali hanno accumulato 1.404 minuti e qualcuno è uscito malconcio (Vlasic dovrebbe partire dalla panchina, Belghali stringe i denti sulla fascia destra), però recupera Mandragora e dopo la sosta di ottobre piazzò un tris di vittorie che ai granata mancavano da 7 anni e mezzo".

Una vittoria permetterebbe di sfatare due tabù: quello che dura da 17 anni imn trasferta a Napoli e quello contro il tecnico toscano, in cui il Toro è uscito vittorioso solo una volta, nel derby del 2014/15. "Sarà una sfida allo specchio anche per la scelta del sistema di gioco: il Napoli pensa al 3-5-1-1 con Hojlund unica punta più Vergara trequartista, mentre il Toro - conclude La Stampa - si affida al 3-5-2 in cui Simeone (in coppia con Adams) va a caccia del bis dopo aver già fatto piangere i suoi ex tifosi un anno fa con il gol della vittoria al Grande Torino".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa