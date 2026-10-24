"Una notte da sogno", così descrive la terza vittoria consecutiva del Toro, l'edizione odierna de La Stampa. La squadra di Abate supera anche lo scoglio rappresentato dal Monza di Juric, vincendo 3-2 davanti ai propri tifosi, in una vittoria che vale più dei tre punti. "Perché battere per la prima volta l'ex Juric e sorpassare in classifica la Juventus, agganciando anche la zona Europa, è qualcosa che tanti granata speravano, ma che non avrebbero confessato neanche sotto tortura dopo le delusioni incassate negli anni". I gol di Fitz-Jim, schierato titolare dopo due panchine, quello bellissimo di Belghali, e il primo gol in campionato di Vlasic mandano in estasi tutto il mondo Toro, con i giocatori che finiscono ad esultare sotto la Maratona dopo la partita. "A colpi di tre, intesi come gol e come punti, il Toro - scrive La Stampa - ha svoltato dopo l'inizio difficile". Abate conferma il 3-5-2, con la coppia Simeone-Adams davanti e un Vlasic libero di muoversi su tutto il fronte offensivo. Così Abate ha disinnescato la tattica uomo a uomo di Juric e le parole di Vlasic segnano un punto di partenza: "Ora c'è fiducia, queste prestazioni sono segnali importanti per la piazza".

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