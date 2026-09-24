L'edizione odierna de La Stampa si apre con un focus su Duvan Zapata. L'attaccante colombiano ha l'ultima occasione per rimettersi in forma ed è la sosta di tre settimane. Un mini ritiro che Zapata potrà sfruttare per arrivare pronto alla sfida contro l'Udinese del 12 ottobre. "Uno scenario che nessuno si aspettava dopo il finale incoraggiante della scorsa stagione - scrive La Stampa - che aveva anche convinto la società a legarsi a vita al colombiano di 35 anni, che ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2028 spalmando così in più anni l'ingaggio più pesante della rosa". Quello di Zapata fin qui è stato un impiego ad intermittenza e il ginocchio sinistro è incominciato a gonfiarsi. "L'impossibilità di contare su Zapata finora ha limitato anche le prove in attacco di Abate, ad esempio giocare con due punte, ma questi giorni - conclude La Stampa - serviranno anche per presentarsi alla ripresa del campionato con un reparto più sano".

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