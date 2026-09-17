L'edizione torinese di Repubblica oggi presenta un approfondimento sul reparto offensivo del Torino. Il quotidiano esordisce con: "Giovanni Simeone quattro presenze, 253 minuti in campo, zero gol, zero assist. Nikola Vlasic, quattro gettoni, 360 minuti giocati, zero gol, zero assist. Duvan Zapata due presenze, solo 14 minuti, zero gol, zero assist. Il Torino che ha iniziato a rilento la stagione si ritrova con il problema serio dei "senatori" d'attacco". Se durante il mercato estivo l'attacco del Toro era la parte considerata a posto, le prime quattro partite di Serie A hanno ribaltato la situazione, con un dato che fa scattare un campanello d'allarme, come riporta il giornale: "il Torino che finora ha perso tre delle prime quattro partite di Serie A, per non parlare della precoce eliminazione dalla Coppa Italia, non riesce mai a segnare con i giocatori offensivi che, in questo momento, ha a disposizione". L'eccezione è Ché Adams, che ora però è fermo per infortunio.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Repubblica.