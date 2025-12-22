San Nikola porta i tre punti, Petrachi chiede rinforzi: i temi granata sui giornali

La rassegna stampa di oggi

Andrea Croveri 22 dicembre - 10:09

I granata escono vittoriosi dall'incontro con il Sassuolo e la prestazione viene elogiata sull'edizione torinese del Corriere della Sera: "Se contro la Cremonese il Toro aveva trovato un successo pur senza brillare, questa volta i granata hanno mostrato un’importante crescita anche sul piano del gioco". In particolare, il quotidiano elogia Nikola Vlasic, uomo del momento che pare finalmente essersi sbloccato, e anche Guillermo Maripan, che nonostante le assenze di Coco e Masina ha guidato la retroguardia annullando Laurienté e ottenendo un clean sheet.

Proprio sulla difesa si concentra La Stampa. Paleari non è stato quasi mai impegnato e la retroguardia ha retto anche grazie a un ottimo Ismajli e a un'organizzazione coordinata a compatta: "Un rendimento che conferma il campionato pazzo del Toro finora, ma anche la strada da percorrere per ricominciare a scrivere un'altra storia".

Anche La Gazzetta dello Sport spende belle parole per i granata che si sono visti ieri al Mapei Stadium: molto bene Adams e Simeone, il primo partito titolare è stato in campo per quasi tutta la gara, il secondo è subentrato nel secondo tempo riuscendo a sfruttare i minuti concessi e a conquistare il calcio di rigore:"Le conclusioni nello specchio sono 5-1 per il Toro, superiore nelle grandi occasioni (5-3) ma un dato rispecchia ancor più l’impronta data al match: nei contrasti vinti finisce 17-4 per gli ospiti. Si chiude all’intervallo con zero tiri in porta da entrambe le parti, però i granata in bianco avevano impegnato il portiere Muric con una botta secca di Vlasic"

Tra le pagine di Tuttosport sono riportate le dichiarazioni del 10 del Torino, in gol ma a suo agio soprattutto nella fase difensiva e nel nuovo ruolo. L'inserimento di Petrachi non poteva iniziare meglio, con due vittorie su due partite giocate. Il nuovo ds del Toro sta guardando i colpi da fare sul mercato, un nome caldo è quello di Marianucci. Il Napoli ha dato l'ok al trasferimento in prestito, il ds ha commentato: "Buon difensore, molto interessante. Però non voglio prendere giocatori di passaggio" riporta il quotidiano, che in merito al mercato scrive: "Oltre a Marianucci sono però seguiti anche altri centrali tra cui Carboni del Monza, giocatore che già in passato era finito nel mirino dei granata".