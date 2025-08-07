Spiragli per Elmas e Idzes, il Simeone-day: i temi granata sui giornali

“Simeone colpo granata” si legge su Corriere Torino , con l’argentino che rappresenta il sesto acquisto estivo del Toro. Oggi, ad Alessandria, prende il via il Memorial 'Mamma e Papà Cairo' e “Il Toro gioca per il tris”, dopo i successi ottenuti nelle ultime due edizioni.

Tuttosport si concentra sull’arrivo di Simeone, in particolare sul cambiamento tattico che l’argentino porterà: “Simeone pure con Zapata. Il Toro ha più opzioni”, con Baroni che lavorerà al Fila per far coesistere le due punte. “Oggi le visite. Contratto fino al 2028”, viene sottolineato, insieme al saluto di ieri dei tifosi del Napoli a Castel di Sangro: “ovazioni per il Cholito, poi la sua partenza”. Per il Cholito, si legge, è ora una vera e propria “Corsa contro il tempo per Valencia” per esserci nell’amichevole di sabato. Da un affare concluso ad altri in fase di definizione: “Idzes tifa per il Toro intesa quadriennale ma dipende da Coco”, con l’indonesiano che preferisce i granata al Sassuolo e che ieri non ha preso parte all’amichevole. Ampio spazio anche al Memorial: il Torino va a caccia del tris nel “Mamma e Papà Cairo”.