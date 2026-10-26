Si è fermato Mandragora, e adesso Ignazio Abate dovrà fare i conti con il Como di Fabregas senza uno dei leader della squadra. Con Ilkhan che si sta riprendendo ed è da monitorare, il tecnico granata medita su chi possa essere il regista della prossima partita. "Sarà un centrocampo inedito" scrive Tuttosport: "Il ballottaggio sembra essere quello tra Fitz-Jim e Gineitis, con Casadei più sullo sfondo". A Torino arriva la squadra che dalla scorsa stagione alberga tra gli incubi dei tifosi del Toro, il pericoloso Como di Fabregas: Abate si prepara a scendere in campo a testa alta, conscio della difficoltà elevatissima della prossima gara che per la squadra sarà un esame di maturità.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.