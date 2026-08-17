L'edizione odierna di Tuttosport apre con il mercato del Toro. Abate dopo la Carrarese è stato molto chiaro: urgono rinforzi per alzare la qualità di una squadra sembrata molto lenta e imprecisa in Coppa Italia. "Contro una formazione di media classifica di B, modesto, nel complesso, è apparso il gioco proposto dal Torino tra lentezze, prevedibilità e limiti". Sui social le critiche dei tifosi non si sono risparmiate, come sottolinea il quotidiano, nei confronti del mercato di Cairo. E non sono mancati nemmeno commenti negativi sulle condizioni del prato dell'Olimpico. "Cominciamo a chiederci - spiega Tuttosport - se questo mercato così di basso profilo sia anche condizionato proprio dalla convinzione presidenziale di vendere il Torino, magari già in primavera". "Guardando - prosegue Tuttosport - alle cessioni servono un portiere - arriverà Perri -, due difensori, altrettanti esterni, almeno una mezz'ala e un jolly offensivo". Abate attende questi rinforzi, ma intanto la Serie A sta per cominciare.

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