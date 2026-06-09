Il caos che riguardava il nuovo allenatore è finito, Cairo e Petrachi hanno scelto Abate. Sul Tuttosport si leggono anche maggiori dettagli sul contratto firmato dal prossimo tecnico granata e sulle cifre che guadagnerà: "Confermato il biennale con un contratto di 800 mila euro netti a stagione, più bonus in caso di Europa". La lunga telenovela è terminata con l'ormai ex Juve Stabia che si accaserà a Torino: "Ivan Juric sperava ancora di venir chiamato da Cairo, in extremis. Aquilani era la prima scelta di Cairo, ma le manovre di Petrachi e altre motivazioni avevano creato un solco. Intanto Petrachi aveva anche contattato Gilardino. Alla fine il ds è riuscito a convincere il tecnico campano". Adesso, si legge sul giornale, il presidente e il ds dovranno dare i giusti rinforzi ad Abate in ogni reparto.

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