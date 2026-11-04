Solo 40 minuti nelle prime dieci giornate: è magro il minutaggio che Duvan Zapata ha avuto finora. L'età comincia a sentirsi, anche per via degli infortuni che ci sono stati negli ultimi periodi, ma Zapata sa di poter essere utile al Torino ancora oggi, al di là del prezioso apporto che dà allo spogliatoio. "L'attaccante è ancora lontano dalla migliore versione di se stesso ma non si arrende" si legge su Tuttosport. Tra le pagine si legge anche di Saul Coco, il giocatore del Torino più usato da Abate finora, e dell'emergenza sulle fasce. Belghali e Cacciamani stringono i denti in vista dell'impegno Lecce, Fortini rientrerà dopo la sosta. Si è fermato anche Ricardo Rodriguez.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.